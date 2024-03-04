Yayınlanma: 04.03.2024 - 23:03

Güncelleme: 04.03.2024 - 23:03

Merve Çolak'ın yönettiği Korkma Ben Yanındayım dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Erkan Birgören tarafından kaleme alınan dizi kısa süre sonra televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Peki, Korkma Ben Yanındayım dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Korkma Ben Yanındayım dizisi ne zaman başlayacak, konusu gerçek mi? İşte ayrıntılar...

KORKMA BEN YANINDAYIM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ailesinin gözbebeği İnci (Nilsu Berfin Aktaş), Ulusözler Koleji’nin burslu öğrencisidir. Sınıf arkadaşı ve aynı zamanda okul sahibinin oğlu Mert’ten (Eren Ören) hamile kalır. Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerine koşan iki gencin hayatı sonsuza kadar değişir. Evlatlarının hayatındaki değişim aileleri de derinden etkileyecektir. İnci’nin annesi Seher (Günay Karacaoğlu), aynı okulda hademe olarak çalışmaktadır. Selahattin (Şevket Çoruh) ile kurdukları dünyada, evlatları için mücadele etmektedirler. En büyük hayalleri de onları her zaman gururlandıran kızları İnci’nin doktor olmasıdır. Turgut (Murat Aygen), Ulusözler Koleji’nin sahibi ve müdürüdür. Baskı ve korkuyla sindirdiği Aylin’le (Didem Balçın) evlilikleri proje gibidir. Aylin her ne kadar bu projenin bir parçası olarak kalsa da evlatları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Henüz doğmamış bebeğin, iki genç ve aileleri üzerinde estireceği rüzgar merak konusudur.

KORKMA BEN YANINDAYIM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Şevket Çoruh

Günay Karacaoğlu

Murat Aygen

Nilsu Berfin Aktaş

Didem Balçın

Eren Ören

Serhat Özcan

Erdem Kaynarca

Doğaç Yıldız

İpek Türktan

KORKMA BEN YANINDAYIM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Korkma Ben Yanındayım dizisi 7 Şubat Perşembe günü NOW'da ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.