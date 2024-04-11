Yayınlanma: 11.04.2024 - 11:00

Güncelleme: 11.04.2024 - 11:00

Şevval, Hicri takvime göre yılın 10. ayıdır. Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren Şevval ayının rahmeti ve bereketiyle yurttaşlar ibadetlerini yerine getirmeye başlar. Peki, Şevval orucu ne zaman? Şevval orucu kaç gün tutulur?

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN?

Şevval ayı bu sene 10 Nisan 2024 tarihinde başlıyor. Şevval ayının ilk günü Ramazan Bayramı'nın 1. günü idrak ediliyor.

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Bayram döneminden sonra tutulması uygun görülen Şevval orucunu, Şevval ayının sonrasına bırakmamak gerekir. Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır.

Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.