Şevval Sam oğlu Taro Emir Tekin'le birlikte çalışmak istemiyor!

Oyuncu Taro Emir Tekin annesi Şevval Sam'ın kendisiyle bir dizide oynamak istemediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:22
Şevval Sam oğlu Taro Emir Tekin'le birlikte çalışmak istemiyor!
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Şevval Sam kendisi gibi oyuncu olan oğlu Taro Emir Tekin ile dün Elle Style Awards ödül töreni gecesine katıldı. 

Anne oğula "Birlikte çalışmayı düşünür müsünüz?" sorusu sorulunca Sam itiraz etse de Tekin "Ben onur duyarım" dedi.

Şevval Sam, "Biz şu anda daha ben onu o beni izler diye biraz alışmamız lazım. Onu izlemekten kendi işimi yapamam hayranlığım da var" deyince Tekin ise "Dediğim gibi ben onur duyarım ama annem reddetti" diye konuştu.


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