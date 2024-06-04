Şevval Sam oğlu Taro Emir Tekin'le birlikte çalışmak istemiyor!
Oyuncu Taro Emir Tekin annesi Şevval Sam'ın kendisiyle bir dizide oynamak istemediğini söyledi.
Şevval Sam kendisi gibi oyuncu olan oğlu Taro Emir Tekin ile dün Elle Style Awards ödül töreni gecesine katıldı.
Anne oğula "Birlikte çalışmayı düşünür müsünüz?" sorusu sorulunca Sam itiraz etse de Tekin "Ben onur duyarım" dedi.
Şevval Sam, "Biz şu anda daha ben onu o beni izler diye biraz alışmamız lazım. Onu izlemekten kendi işimi yapamam hayranlığım da var" deyince Tekin ise "Dediğim gibi ben onur duyarım ama annem reddetti" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Arkadan bıçaklayan 4 burç
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor