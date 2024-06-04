Şevval Sam oğlu Taro Emir Tekin'le birlikte çalışmak istemiyor!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:22

Güncelleme: 04.06.2024 - 16:22

Şevval Sam kendisi gibi oyuncu olan oğlu Taro Emir Tekin ile dün Elle Style Awards ödül töreni gecesine katıldı.

Anne oğula "Birlikte çalışmayı düşünür müsünüz?" sorusu sorulunca Sam itiraz etse de Tekin "Ben onur duyarım" dedi.

Şevval Sam, "Biz şu anda daha ben onu o beni izler diye biraz alışmamız lazım. Onu izlemekten kendi işimi yapamam hayranlığım da var" deyince Tekin ise "Dediğim gibi ben onur duyarım ama annem reddetti" diye konuştu.