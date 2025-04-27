Şevval Sam'dan oğlu Taro Emir hakkında sürpriz itiraf: Cem Davran detayı dikkat çekti!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 16:25

Güncelleme: 27.04.2025 - 16:25

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu ve NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.

Program sırasında Taylan, Şevval Sam’ın yer aldığı Süper Baba, Gülbeyaz ve Yasak Elma gibi projeleri anımsatırken, Sam araya girerek Çocuğun Var Derdin Var dizisinde Cem Davran ile başrolü paylaştığını hatırlattı.

OĞLU TARO EMİR İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Cem Davran’dan çok şey öğrendiğini belirten Şevval Sam, oyuncu oğlu Taro Emir Tekin hakkında da şaşırtan bir itirafta bulundu. Sam, “Cem'in Taro’nun aktör olmasında payı var. Ben Taro’dan bir şey olmayacak derken, Cem ‘Tiyatroya versene’ dedi. Sonra Taro tiyatroya aşık oldu,” ifadelerini kullandı.

ARABA MERAKINI VE SANAYİ HAYALİNİ ANLATTI

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Küçükken sanayide çalışmak istemişsin. Seni sanayiye özendiren neydi?” sorusuna Şevval Sam şöyle yanıt verdi:

“Buna 20 yıl önce farklı bir cevap verirdim. Bugün 51 yaşımda bazı şeyleri daha iyi ifade edebiliyorum. O zamanlar derdim ki; ‘Merakım var. Kendi arabamı tamir ederim.’ Bu doğru. Mekanik işleri gerçekten çok seviyorum.”

PRENSES ADLI KARAVANINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Karavan sevgisinden de bahseden Sam, “Kamran Usluer’den aldığım bir karavanım var. Adı Prenses. 2004’ten beri benimle. Onu süsleyerek bir sanat eserine dönüştürdüm” dedi.

"MEKANİĞE MERAKIM KONSANTRASYONUMU ARTIRIYOR"

Sanayi ve tamirat işlerine olan ilgisinin küçük yaşlardan beri sürdüğünü belirten Sam, “Mekaniğe olan hevesim ve merakım hep vardı. Zaten dikkat dağınıklığım olduğu için, bu tür şeyler konsantre olmamı kolaylaştırıyor," diye konuştu.