Şeyma Subaşı biten evliliği hakkında ilk kez konuştu: 'Kendime saygım kalmamıştı'

Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:49

Güncelleme: 11.03.2025 - 09:53

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, kendi YouTube kanalında Ali Biçim’i konuk etti. Subaşı, yalnızca 5 ay evli kaldığı eski eşi Mohammed Alsaloussi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

3 Mayıs 2023 tarihinde Fas’ta nikah masasına oturan Subaşı ve Alsaloussi, sürpriz bir şekilde 5 ay sonra boşanmıştı. Ünlü isim, Ali Biçim’in sorularını yanıtlarken, biten evliliği ile ilgili sessizliğini bozdu.

34 yaşındaki Subaşı, bu süreçle ilgili olarak, "Benim bir dönemim var, işte onu söylüyorum, zaten herkes biliyor. Bu ikinci kocamla alakalı bir şey," dedi. Yaşadığı zor günleri anlatan Subaşı, "Aynaya baktığımda kendime ‘Ne yapıyorsun? Kendi değerlerimi nasıl bu kadar düşürebilirim? Nasıl bu adamın bana bunları yapmasına izin verdim?’ diye sordum. O dönem kendime saygım kalmadı," ifadelerini kullandı.

"DELİ, SOSYOPAT BİR ŞEY"

Subaşı, eski eşi hakkında konuşmaya devam ederek, "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki seni her şeyle kandırabiliyor," diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"RUHUM O KİŞİYLE EVLİ"

Öte yandan Şeyma Subaşı, bir süredir 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşıyor. Subaşı, sevgilisi hakkında, "Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi. Benim için evlilik şu an yok. Ruhum o kişiyle evli," ifadelerini kullandı.

Yeni aşkın kendisine iyi geldiğini belirten ünlü isim, "Yeni aşk bana kendimi daha fazla sevdirtiyor. Ben beni onda görüyorum, kendime bakıyor gibi oluyorum," diyerek duygularını dile getirdi.