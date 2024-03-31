Sezen Aksu oyunu Beykoz’da kullandı
Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu’nda kullandı.
Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere saat 13.45’te Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu’na geldi.
Oy kullanacağı sınıfa girerek sandık görevlileriyle selamlaşan Sezen Aksu, 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Aksu, ardından okuldan ayrıldı.
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