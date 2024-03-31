Sezen Aksu oyunu Beykoz’da kullandı

Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu’nda kullandı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:36
Sezen Aksu oyunu Beykoz’da kullandı
Abone Ol google-news

Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere saat 13.45’te Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu’na geldi.

Oy kullanacağı sınıfa girerek sandık görevlileriyle selamlaşan Sezen Aksu, 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Aksu, ardından okuldan ayrıldı.



sezen aksu haberleri 31 Mart haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri

İlgili Haberler

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'
Ahmet Aras: Bu seçim hesaplaşma olacak

Ahmet Aras: Bu seçim hesaplaşma olacak
Seçimin ilk kazananı o oldu... Muhtar adayı kazandığını ilan etti

Seçimin ilk kazananı o oldu... Muhtar adayı kazandığını ilan etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler