Shakira hakim karşısına çıkacak: Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya
Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla İspanya'da yargılanması gerektiğine karar verilen Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, 6 ayrı suçlamayla karşı karşıya. Yargılanması için yeterli delil olduğuna karar verilen yıldız şarkıcı, suçlu bulunması halinde hapse girecek.
Kolombiyalı yıldız şarkıcı Shakira, vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündemde. Ünlü yıldız, İspanya'da hakim karşısına çıkacak.
Suçlamaya göre yıldız şarkıcı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında İspanya’da vergi usulsüzlüğü yaptı.
NTV'de yer alan habere göre, bir süredir suçlamalarla karşı karşıya olan Shakira’nın yargılanması için yeterli delil olduğuna karar verildi.
Shakira’nın karara karşı Barselona Mahkemesi’ne itirazda bulunmayı planladığı konuşuluyor.
Shakira daha önce, söz konusu yıllarda Bahamalar’da yaşadığını ve İspanya’da ikamet etmediğini, sadece ülkeyi ara sıra ziyaret ettiği için ödemelerde sıkıntı yaşandığını açıklamıştı.
Yıldız şarkıcı daha önce konu hakkında ifadesinde ise 2011 ve 2014 yılları arasında İspanya’da yaşadığı sırada vergilerini ödediğini aktarmıştı.
İlgili Haberler
- Shakira'dan Kolombiya'daki protestolara destek
- Shakira 145 şarkısının haklarını sattı
- Madonna'dan, özgürlüğünü geri alamayan Britney Spears'a destek: 'Bu bir insan hakkı ihlali'
- Britney Spears vasiliğinin muhasebecisine verilmesini talep etti
- Babasına karşı verdiği vasilik mücadelesini kaybeden Britney Spears: 'Hayallerim öldü'
Video Haberler
- TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar
- Karayolu savaş alanına döndü: 4 yaralı
- Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı
- Pazarda ilginç anlar: Otomobile böyle müdahale ettiler
- HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darbedip kaçtı
- Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
- Denizden çıkan cisim tatilcileri korkuttu
- Yangın otellere yaklaştı, müşteriler tahliye ediliyor
- Trabzon’da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
- Şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'na 'olası kısıtlamalar' yolda
- MSB’den ‘Cübbeli Amiral’ açıklaması
- Marmaris'teki orman yangının nedeni belli oldu
- Manavgat'ta yangından iki gün önce ihale
- AKP, MHP’ye kapıyı açtı
- Bakan Çavuşoğlu'na Manavgat'ta protesto
- Emre Belözoğlu'nun yeni adresi
- PTT'den 'kredi' açıklaması
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- THK'yi arayan Muğla Belediye Başkanı'na skandal yanıt