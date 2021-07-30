Shakira hakim karşısına çıkacak: Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya

30 Temmuz 2021 Cuma, 11:16

Kolombiyalı yıldız şarkıcı Shakira, vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündemde. Ünlü yıldız, İspanya'da hakim karşısına çıkacak.

Suçlamaya göre yıldız şarkıcı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında İspanya’da vergi usulsüzlüğü yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, bir süredir suçlamalarla karşı karşıya olan Shakira’nın yargılanması için yeterli delil olduğuna karar verildi.

Shakira’nın karara karşı Barselona Mahkemesi’ne itirazda bulunmayı planladığı konuşuluyor.

Shakira daha önce, söz konusu yıllarda Bahamalar’da yaşadığını ve İspanya’da ikamet etmediğini, sadece ülkeyi ara sıra ziyaret ettiği için ödemelerde sıkıntı yaşandığını açıklamıştı.

Yıldız şarkıcı daha önce konu hakkında ifadesinde ise 2011 ve 2014 yılları arasında İspanya’da yaşadığı sırada vergilerini ödediğini aktarmıştı.