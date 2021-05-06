Shakira'dan Kolombiya'daki protestolara destek

06 Mayıs 2021 Perşembe, 17:59

Hükümetin ‘vergi reformu’ yasa tasarısına karşı Kolombiyalı halk eylemlerine devam ediyor. Söz konusu yasa tasarısı, protestoların ardından geri çekildi ancak ABD destekli hükümetin neoliberal politikalardan vazgeçmesi isteniyor.



Ülkede binlerce kişi polis şiddetine, küresel salgın döneminde hastanelerin özelleştirilmesine, genel olarak neo-liberal politikaların getirdiği sosyal adaletsizliğe karşı hala sokaklarda.

Kolombiya Ombudsman Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, protestolarda en az 24 kişi öldürüldü. AP’de yer alan habere göre, hayatına kaybedenlere ilişkin verilen bu bilgi, protestoların yoğunlaştığı Cali’deki durumu kapsamıyor.

Halk polis müdahalesine, sokağa çıkma yasaklarına rağmen eylemlerinden vazgeçmezken bir destek de Kolombiyalı şarkıcı Shakira’dan geldi. Farklı ülkelerden vatandaşlar da sosyal medya hesapları üzerinden #SOSColombiaNosEstanMatando tagiyle Kolombiya’lı vatandaşlara destek veriyor.

Shakira 2 gün önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hükümetin acil önlemler alarak insan hakları ihlallerini durdurmasını istedi.



Shakira, mesajlarında şu ifadeleri kullandı:



“Bir annenin tek çocuğunu vahşete kaptırması kabul edilemez ve diğer 18 kişinin hayatı, barışçıl bir protestoda onlardan alındı. Kurşunlar acı çekenin sesini asla susturamaz. Ve kendi ağlamamız için sağır olmamamız çok önemlidir.

Ülkemin hükümetinden acil önlemler almasını, insan hakları ihlallerini şimdi durdurmasını ve insan hayatının değerini her türlü siyasi çıkarın üstünde tutmasını rica ediyorum.”



Shakira'nın paylaşımları şu şekilde: