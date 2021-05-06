Shakira'dan Kolombiya'daki protestolara destek
Kolombiya’da halk hastanelerin özelleştirilmesi, ağır vergiler, yoksulluk ve polis şiddetine karşı protestolarına devam ediyor. Eylemlere bir destek de dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'dan geldi.
Hükümetin ‘vergi reformu’ yasa tasarısına karşı Kolombiyalı halk eylemlerine devam ediyor. Söz konusu yasa tasarısı, protestoların ardından geri çekildi ancak ABD destekli hükümetin neoliberal politikalardan vazgeçmesi isteniyor.
Ülkede binlerce kişi polis şiddetine, küresel salgın döneminde hastanelerin özelleştirilmesine, genel olarak neo-liberal politikaların getirdiği sosyal adaletsizliğe karşı hala sokaklarda.
Kolombiya Ombudsman Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, protestolarda en az 24 kişi öldürüldü. AP’de yer alan habere göre, hayatına kaybedenlere ilişkin verilen bu bilgi, protestoların yoğunlaştığı Cali’deki durumu kapsamıyor.
Halk polis müdahalesine, sokağa çıkma yasaklarına rağmen eylemlerinden vazgeçmezken bir destek de Kolombiyalı şarkıcı Shakira’dan geldi. Farklı ülkelerden vatandaşlar da sosyal medya hesapları üzerinden #SOSColombiaNosEstanMatando tagiyle Kolombiya’lı vatandaşlara destek veriyor.
Shakira 2 gün önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hükümetin acil önlemler alarak insan hakları ihlallerini durdurmasını istedi.
Shakira, mesajlarında şu ifadeleri kullandı:
“Bir annenin tek çocuğunu vahşete kaptırması kabul edilemez ve diğer 18 kişinin hayatı, barışçıl bir protestoda onlardan alındı. Kurşunlar acı çekenin sesini asla susturamaz. Ve kendi ağlamamız için sağır olmamamız çok önemlidir.
Ülkemin hükümetinden acil önlemler almasını, insan hakları ihlallerini şimdi durdurmasını ve insan hayatının değerini her türlü siyasi çıkarın üstünde tutmasını rica ediyorum.”
Shakira'nın paylaşımları şu şekilde:
İlgili Haberler
- Shakira 145 şarkısının haklarını sattı
- Kolombiya’da şiddetin dozu artıyor: Protestoculara ateş açıldı
- Galatasaraylı Radamel Falcao ülkesi Kolombiya'da yaşanan olaylara sessiz kalmadı
Video Haberler
- Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi
- İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren olay!
- Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
- Dikkat! Covid-19 geçirenlerde görülüyor
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp'ta süre doluyor!
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- '1.100 TL'lik pandemi yardımı' ile ilgili yeni gelişme!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı
- Kimin tutuklandığını biliyor musunuz?
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- Ebru Baki'nin programında yeni gelişme
- Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması