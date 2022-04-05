Sherlock'un yaratıcısından 'yeni sezon' yanıtı

05 Nisan 2022 Salı, 00:00

BBC'nin tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaşan fenomen dizisi Sherlock'un yaratıcıları Steven Moffat ve Mark Gatiss 'oyuncuların programları uyduğu takdirde' yeni sezonu hemen çekebileceklerini söyledi.

İlk kez 2010'da yayımlanmaya başlayan dizinin son bölümü 2017'de ekranlara gelmişti. Sherlock'un hayranları o günden bu yana dizinin yeni bölümlerinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

"NEDEN BANA SORUYORSUNUZ Kİ?"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Moffat, dizinin yıldızları Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'ın programları rahatladığı durumda yeni bölümleri çekmek için bir saniye bile tereddüt etmeyeceklerini dile getirdi.

Radio Times'a verdiği röportajda yeni bölümlerin "Cumberbatch ve Freeman'a bağlı olduğunu" belirten Moffat, "Neden bana soruyorsunuz ki?" dedi.

Her iki oyuncunun da dizinin yayımlandığı dönemde yapıma son derece sadık olduklarını belirten Moffat, Sherlock'un bir noktada aktörlerin "en az para kazandığı projeye dönüştüğünü" dile getirdi.

Moffat ayrıca, “Ama eğer biri benim engel olduğumu düşünüyorsa size güvenle şunu söyleyebilirim ki eğer herkes dahil olursa yazmaya yarın başlarım” dedi.

Ünlü senarist ayrıca, dizide Ms. Hudson'ı canlandıran Una Stubbs'ın 2021'de hayatını kaybetmesinden de bahsetti. Moffat eğer yeniden sete dönülürse Stubbs'ın yokluğunun büyük bir üzüntü yaratacağını söyledi. Ms. Hudson, Sherlock Holmes'ün kaldığı 221B Baker Street adresindeki dairenin ev sahibesiydi.