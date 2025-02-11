Şilan Makal ve Şener Özbayraklı’dan ayrılık iddialarına son nokta!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:17

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:17

Ünlü oyuncu Şilan Makal ve futbolcu eşi Şener Özbayraklı hakkında bir süredir ayrılık iddiaları gündemdeydi. 2020 yılında hayatlarını birleştiren çift, evliliklerinin ardından Ağustos 2021’de oğulları Şener’in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Şilan Makal, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle iletişimini sürdürüyordu.

Son dönemde Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyunuyla sahnelere dönen Makal’ın, futbolcu eşiyle yollarını ayıracağı yönündeki söylentiler magazin gündemini meşgul etmişti. Ancak özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, çıkan iddialara tatil pozlarıyla yanıt verdi.

Karadağ’a giden Makal ve Özbayraklı çifti, birlikte keyifli vakit geçirirken oyuncu, sosyal medya hesabından eşiyle el ele bir fotoğraf paylaştı. Ünlü isim, bu paylaşımına kalp emojisi ekleyerek ayrılık iddialarına net bir şekilde karşılık verdi.

Şilan Makal, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönerek tiyatroda kariyerine devam ediyor. Başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarının ilgisini çekmeye devam ederken, eşiyle olan mutlu birlikteliğini gözler önüne sermiş oldu. Çiftin romantik tatil karesi, hayranlarından ve takipçilerinden de büyük ilgi gördü.