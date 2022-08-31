Simge Sağın: 'Herkesin sevdiği bir sanatçı yıllarca önümü kesti'
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, bir radyo programında, kariyerinin ilk yıllarında tanınan bir şarkıcının, önünü kesmeye çalıştığını anlattı. Simge, "Hanımefendi yapacağı her şeyi yaptı o dönem. Baktı ki olmuyor benimle yakın arkadaş oldu" dedi.
Şarkıcı Simge Sağın, kariyeri ve özel yaşantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kral Pop'a konuşan ve 15 yılı aşkın süredir şarkı söylediğini belirten Simge, "Pes ettiğim zamanlar olmuştu ama bunlar beni daha da yukarı çekti" dedi.
Şarkıcı, ilginç bir itirafta da bulundu. Simge, müzik kariyerine başladığı dönemlerde herkes tarafından sevilen ve tanınan bir şarkıcının önünü kesmeye çalıştığını anlattı.
“BUNU HERKESE YAPIYORDU”
Simge'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bunu yakın çevrem bilir. Çok ünlü, bilinen, piyasada tanınmış, herkesin de çok sevdiği bir hanımefendi yıllarca önümü kesmeye çalıştı."
"Ama şunu da gördüm hayatı yaşarken; bir gerçeklik varsa, gerçekten başarılıysanız kimse buna daha fazla engel koyamıyor."
"Uzun bir zaman, benim başarısız olduğum döneme denk gelen dönemde yapacağını yaptı. Ama sonrasında da benimle yakın arkadaş olmayı tercih etti. Ve bunu herkese yapıyordu zaten, bana da aynı şekilde davrandı."
“KORKTUĞU BAŞINA GELDİ”
"Ne zaman korktu o zaman yakın olmak istedi. Korkusunu anladım ve çok haklı buldum. Ve onun daha da korkması gerektiğine inanıyorum. Korktuğu başına geldi çünkü ben başarılı oldum."
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