Simge Sağın sahnede neye uğradığını şaşırdı: Önce çiçek sonra telefon fırlattılar

Dün Gaziantep'te konser veren ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahnede neye uğradığını şaşırdı. Ünlü şarkıcının önce yüzüne çiçek fırlatıldı daha sonra ise telefon atıldı.

Simge Sağın sahnede neye uğradığını şaşırdı: Önce çiçek sonra telefon fırlattılar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:54

Gaziantep?'te Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Simge Sağın, konseri sırasında istemediği bir olayla karşılaştı.

Şarkılarını seslendiren Simge Sağın sahnede saldırıya uğradı. Seyircilerden biri, şarkıcının yüzüne bir demet çiçek fırlattı, ardından bir başka kişi ise telefon attı.

Ünlü şarkıcı, neye uğradığını şaşırdı ve "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi sizce? Bunu yapan arkadaşımızı gerçekten kınıyorum çünkü ben buraya sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada ve bir tane 'çıkıntı' telefon atıyor. Gerçekten ayıp!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

 


Etiketler: #Simge Sağın #sahne

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