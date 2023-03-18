Icardi ligi küçümsüyor

18 Mart 2023 Cumartesi

G.Saray, Konya deplasmanında maça mükemmel başladı. Oynadığı futbolla Türkiye Ligi’nin çok üzerinde ve şampiyonluğu hak eden bir takım görüntüsü verdi. Ama o tempoyu maçın sonuna taşıyamadı, fizik olarak 70’ten sonra düştü. Bakalım neler oldu: