Simpsons'ın bir kehanetinin daha tuttuğu öne sürüldü: '11 yıl önceden tahmin ettiler' iddiası
Günümüze yönelik öngörülerde bulunduğu iddialarıyla sık sık gündeme gelen Simpsons dizisinin, bu kez Birleşik Krallık'ta halen devam etmekte olan yakıt kıtlığını tahmin ettiği öne sürüldü. Bahsi geçen kıtlığın sebebi ise yakıt nakli gerçekleştirecek şoför sayısının yetersiz olması.
ABD eski başkanı Donald Trump'ın seçilişine kadar birçok
önemli olayı önceden tahmin ettiği iddia edilen Simpsons dizisiyle ilgili yeni
bir iddia ortaya atıldı.
Diziye ait görüntüler paylaşan kişiler, hâlihazırda Birleşik
Krallık'ta yaşanan fosil yakıt kıtlığının dizide öngörüldüğünü
söylüyor.
Bahsi geçen teori, Kasım 2010'da "Lisa Simpson, This Isn't Your Life" adlı bölümde Homer karakterinin Maggie karakteri için bir promosyon oyuncak kazanmak adına bin galon yakıt almasına dayanıyor.
Kısa sürede popüler olan sahnede Homer, aracının bagajını adeta bir yakıt
okyanusuna çeviriyor.
İşte Simpsons'taki sahne ve gerçek görüntüler:
İDDİA DOĞRU MU?
WebTekno’nun haberine göre; Simpsons'ın Birleşik
Krallık'taki yakıt krizini tahmin ettiğini öne sürdürten görüntüler, aslında
geçmişte yine aynı krizle kullanılmıştı.
Söz konusu haber 19 Mayıs'ta yazılmış. Sosyal medya, olayı
aynı bölümden resimle paylaşmıştı. Bu kez yakıt krizinin yaşandığı yerse
ABD'ydi.
İNGİLTERE’DE NELER OLUYOR?
Birleşik Krallık'ta akıt nakliyesi gerçekleştirecek yeterli
sürücünün bulunmamasına ilişkin raporların ardından ülke genelinde vatandaşlar,
panik içinde benzin istasyonlarına giderek yakıt satın almışlardı.
Şstasyonlardaki yakıt stokları saatler içinde tükenmişti.
Ülkede 100 binden fazla kamyon şoförü eksiği olduğu tahmin
ediliyor ve bu da gıda tedarikçileri ve süpermarketler de dâhil olmak üzere
birçok sektörde sorunlara neden oluyor. Parlamento savunma seçme komitesi
başkanı Tobias Ellwood, ordunun “kamu güvenini yeniden kazanmak” ve panikle
satın almayı durdurmak için seferber edilmesi gerektiğini söyledi.
Ayrıca, bazı vatandaşların yakıt arzı sorunları nedeniyle işe gitmekte zorlandıklarının bildirilmesinin ardından, sağlık ve sosyal bakım personelinin mevcut yakıta öncelikli erişim elde etmesine yönelik çağrılar da artmaya devam etmekte.
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