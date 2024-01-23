Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:44

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:44

Rol aldığı dizide sahne çekimi için ata binen Sinan Taymin Albayrak atla birlikte ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan Sinan Albayrak'ın hayatı merak edildi. Peki, Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Albayrak'ın sağlık durumu nasıl? Sinan Albayrak'ın rol aldığı dizi ve filmler neler?

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

Sinan Albayrak 27 Şubat 1973 yılında Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde dünyaya geldi. Babası 1960'ların başında işçi olarak Almanya'ya gelen Ziya Albayrak, annesi Gülbeyaz Albayrak'tır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim hayatına başlayıp son senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan Albayrak, Yıldız Kenter'den de ders almıştır.

SİNAN ALBAYRAK'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Sinema

1998: Herşey Çok Güzel Olacak (Tolga Baykal)

2005: Döngel Kârhanesi (Rus Gangster)

2006: Çinliler Geliyor (Yupi)

2007: Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Polis Memuru)

2007: Sis ve Gece (Mustafa)

2008: Kilit

2008: Kiralık Oda

2010: Esrefpaşalılar (İmam)

2011: Sultan'ın Sırrı

2014: Yunus Emre-Aşkın Sesi (Sultan Veled)

2023: Mitat

Televizyon

1993: Ferhunde Hanımlar

1993: Geçmişin İzleri

1997: Kara Melek (Kameraman Mithat)

1999: Yılan Hikayesi (David)

2000: Şaşıfelek Çıkmazı (Rafet)

2001: Karanlıkta Koşanlar

2001: Nasıl Evde Kaldım

2002: Unutma Beni (Gökhan)

2004: Omuz Omuza (Cem)

2005: Kurtlar Vadisi (Sadık)

2005: Sessiz Gece (Serkan)

2006: Beyaz Gelincik (Melih)

2006: Kadın Severse

2007: Parmaklıklar Ardında (Tarık)

2007: Yersiz Yurtsuz (Ishak)

2012: Sen de Gitme (Mehmet)

2013: Leyla ile Mecnun Tom Waits (Konuk oyuncu)

2013: Tozlu Yollar (Tayfun)

2014: O Hayat Benim (Mehmet Emir Atahan)

2014: Şeref Meselesi (Hakan)

2017: Yalaza (İbrahim Akartürk)

2019: Kalk Gidelim (Ali Demir)

2020: İyi Günde Kötü Günde (Bülent)

2021: Kanunsuz Topraklar (Göksel Yılmaz)

2021: Sen Çal Kapımı (Kemal Özcan)

2022: Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Mevlüt Bey)

2022: Kasaba Doktoru (Başhekim Yalçın Aygün)

2023: İtiraf (TV filmi, Yalçın)

2023: Kader Bağları (Teoman)

Yakında: Mehmed: Fetihler Sultanı (Zağanos Paşa)

SİNAN ALBAYRAK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Rol aldığı dizide sahne çekimi için ata binen Sinan Taymin Albayrak atla birlikte ağaca çarptı. Ağır yaralanan oyuncuya ilk müdahale sette sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Oyuncunun bilincinin yerinde olmadığı ve hızlıca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.