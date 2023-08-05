Sinem Özler kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef All Star konuğu Sinem Özler restoranı nerede?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın 48. bölümünde konuk şef olarak Sinem Özler ekranlara gelecek. İzleyiciler, MasterChef All Star'ın yeni bölümündeki konuk şef Sinem Özler'in kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve restoranının nerede olduğunu merak ediyor. Peki, Sinem Özler kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef All Star konuğu Sinem Özler restoranı nerede?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 15:25
Sinem Özler kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef All Star konuğu Sinem Özler restoranı nerede?
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MasterChef'te bu akşam eleme potasına gidecek 7. kişi belirlenecek. İzleyiciler "Sinem Özler kimdir? Şef Sinem Özler kaç yaşında, restoranı nerede?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Sinem Özler kimdir? Masterchef Sinem Şef kimdir, kaç yaşında, nereli, restoranı nerede? Şef Sinem Özler'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar... 

SİNEM ÖZLER KİMDİR?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef All Star'da bu akşam Sinem Özler konuk şef olarak katılacak. Şef Sinem Özler 1980 İstanbul Fatih doğumludur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunudur. Sinem Özler, Seraf Restaurant'ın kurucu ortağı ve genel müdürüdür. Sinem Özler evli ve 3 çocuğu bulunmaktadır.

Sinem Özler 5 Ağustos 2023 Masterchef'in konuk şefi olacak. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Sinem Şef'in İnstagram'da 108 bin takipçisi bulunmaktadır.


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