Yayınlanma: 05.08.2023 - 14:40

Güncelleme: 05.08.2023 - 14:40

Gvardiol, Manchester City'nin Mateo Kovacic'ten sonra yaz transfer döneminde renklerine bağladığı 2. isim oldu. Peki, Josko Gvardiol kimdir, nereli, kaç yaşında? Josko Gvardiol hangi takımlarda futbol oynadı?

JOSKO GVARDİOL KİMDİR?

Josko Gvardiol, 23 Ocak 2002 yılında Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde dünyaya geldi. Hırvatistan milii takımında forma giyen Josko Gvardiol profesyonel futbol hayatına GNK Dinamo Zagreb takımında başladı.

İngiltere Premier Lig'de son 3 yılın şampiyonu Manchester City, Alman kulübü Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol'u 5 Ağustos 2023 tarihinde transfer etti.

Gvardiol; 2019 yazında Manchester United'ın 87 milyon avroya transfer ettiği Harry Maguire'ı geçerek futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu oldu.

Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Gvardiol, 2021-22 sezonundan itibaren oynamaya başladığı Leipzig'de 2 Almanya Kupası kazandı.

Hırvatistan Milli Takımı formasını 21 defa giyen Gvardiol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 3'üncülük yaşadı.

JOSKO GVARDİOL HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2009-2010 NK Trešnjevka

2010-2019 Dinamo Zagreb

2019-2020 GNK Dinamo Zagreb II

2019-2020 Dinamo Zagreb

2020- RB Leipzig

2020-2021 Dinamo Zagreb

JOSKO GVARDİOL HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

1,85 boyundaki Gvardiol, defans mevkisinde görev yapmaktadır.