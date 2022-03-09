Sinema eleştirmeni Murat Özer hayatını kaybetti

09 Mart 2022 Çarşamba, 16:27

Ünlü sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer yaşamını yitirdi. Özer'in ölüm haberini, Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun."

SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik...

Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağolsun. pic.twitter.com/YHjHj0M5nf — SİYAD (@Siyad_) March 9, 2022

MURAT ÖZER KİMDİR?

Murat Özer, Türk sinema eleştirmeni. Sinema Yazarları Derneğine 1994'te üye olan Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. 2007 yılı itibarıyla Empire Türkiye dergisinin yayın danışmanı olarak görev yaptı.