Sinema eleştirmeni Murat Özer hayatını kaybetti
Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer yaşamını yitirdi. Acı haber, Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) resmi Twitter hesabından duyuruldu. Açıklamada "Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok" ifadelerine yer verildi.
Ünlü sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer yaşamını yitirdi. Özer'in ölüm haberini, Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) resmi Twitter hesabından duyuruldu.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun."
SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik...— SİYAD (@Siyad_) March 9, 2022
Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağolsun. pic.twitter.com/YHjHj0M5nf
MURAT ÖZER KİMDİR?
Murat Özer, Türk sinema eleştirmeni. Sinema Yazarları Derneğine 1994'te üye olan Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. 2007 yılı itibarıyla Empire Türkiye dergisinin yayın danışmanı olarak görev yaptı.
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