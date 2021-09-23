Sinemasal kurucusu Enes Kaya’ya sokak ortasında silahlı saldırı
Sinemasal kurucusu Enes Kaya, Fatih Balat’ta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı anı kameralara yansıdı.
Sinemasal kurucusu Enes Kaya, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Esen Kaya birkaç el ateş edilmesi sonucu yaralanırken, olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya hastaneye kaldırıldı.
Esen Kaya’ya silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enes Kaya sokakta yürüdüğü esnada yanına yaklaşan kişinin birkaç el ateş ettiği görülüyor.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- Sedat Peker'den yeni 'Erkam Yıldırım' paylaşımları
- AKP'li vekilden 2023 seçim fetvası
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
- Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- İbrahim Tatlıses'e hapis cezası
- Adli emanette ne varsa satmış
- Cesedin başında göbek atan tarikat
- Emel Sayın’dan Tarık Akan itirafı