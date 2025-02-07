Annemin Yeni Sevgilisi filminin konusu ne? Annemin Yeni Sevgilisi filminin oyuncuları kim?
Annemin Yeni Sevgilisi (My Mom's New Boyfriend) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Annemin Yeni Sevgilisi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Annemin Yeni Sevgilisi filminin konusu ne? Annemin Yeni Sevgilisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Annemin Yeni Sevgilisi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini George Gallo üstleniyor. Peki, Annemin Yeni Sevgilisi filminin konusu ne? Annemin Yeni Sevgilisi filminin oyuncuları kim?
ANNEMİN YENİ SEVGİLİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Tommy Lucero, müzede yapılan soygunun önlenmesi sonrasında Fransız polisi tarafından yakalanır. Lucero, polis nezaretinde çok uzun süre kalmayacağından emin görünmektedir.
Henry Durand ise babası hapishanede öldüğünde annesi Marty'ye bakmak zorunda kalmıştır. Artık yetişkin bir adam ve FBI ajanı olan Henry, kilolu annesini bırakıp bir dava üzerinde çalışmaya başlar.
Üç yıl sonra geri dönen Henry, annesini çok değişmiş halde bulur. Marty önemli miktarda kilo vermiş ve kendisinin yarı yaşındaki birkaç erkekle flört etmektedir. Yoldan geçen birinin evsiz olduğunu sanıp kahve fincanına bozuk para düşürmesi üzerine hayatı tamamen değişir.
Henry annesine yakın zamanda bir başka FBI ajanı olan Emily ile nişanlandığını söyler. Annesinin yaşadığı değişimle ilgili olarak kendini çok rahatsız hisseder ve annesine karşı aşırı korumacı davranmaya başlar. Henry endişelerini nişanlısına anlatır; nişanlısı Marty'nin davranışlarında olağandışı bir şey görmez.
Henry ve Emily ile yürüyüşe çıkan Marty'nin kafasına Tommy'nin uçurduğu oyuncak helikopter çarpar. Tommy özür dilemek için üçlüyü eski bir Arnavut restoranına akşam yemeğine davet eder. İsteksiz olsa da Henry, annesinin ve Emily'nin ne kadar çok istediklerini görünce davete gönülsüzce gitmeyi kabul eder.
Marty ve Tommy birbirine aşık olmaya başlar. Bu arada Henry, FBI üstlerinden Tommy ve iki suç ortağının yerel bir müzede sergilenen bir heykeli çalmaya çalışacaklarını öğrenir. Henry, FBI başkanının işbirliği yapmazsa Alaska'ya gönderilebileceğini ima etmesinin ardından, diğer ajanlarla birlikte annesini günün her saati gözetlemeye başlar. Henry, annesiyle Tommy arasındaki etkileşimi dinlemek zorunda kaldığında pek çok rahatsız edici durum ortaya çıkar.
Tommy heykeli çalarken çetesinin ihanetine uğrar ve göğsünden iki kez vurulur. Balistik yeleği sayesinde hayatta kalmayı başarır ancak daha sonra Henry ve Emily tarafından yakalanır. Tommy onlara gerçek adının Tomas Martinez olduğunu ve CIA'de çalıştığını söyler. Terörizme fon sağlamak amacıyla sanat eserleri çalan bir hırsız çetesini yakalamak için gizli görevde çalışmaktadır. Çetenin Marty'yi öldürmeye çalışacağından endişelenmekte çünkü Marty ile romantik bir ilişki yaşadığını ve Marty'nin operasyondan haberdar olabileceğini bilmektedirler.
Üçlü, Marty'yi çetenin elinden kurtarmak için zamanında Durand'ın evine ulaşır. Film, çete üyelerinin gözaltına alınması sırasında Tommy'nin Marty'yi, Henry'nin ise Emily'yi öpmesiyle sona erer.
ANNEMİN YENİ SEVGİLİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Antonio Banderas - Tommy Lucero / Tomas Martinez
Meg Ryan - Martha "Marty" Durand
Colin Hanks - Henry Durand
Selma Blair - Emily Lott
Trevor Morgan - Eddie
Keith David - FBI Şefi Conrad
John Valdeterro - Ajan Fedler
Eli Danker - Jean-Yves Tatao
Tom Adams - Niko Evangelatos
Enrico Colantoni - Şef Enrico
Marco St. John - Müfettiş Laborde
Aki Avni - Ajan Randle
Mark Meade - Özel Ajan Wagner
ANNEMİN YENİ SEVGİLİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Annemin Yeni Sevgilisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
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