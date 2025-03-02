Yayınlanma: 02.03.2025 - 11:16

Güncelleme: 02.03.2025 - 11:16

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, sesli ve görüntülü iletişim hizmeti sağlayan Skype uygulamasını mayıs ayı itibarıyla kullanımdan kaldırarak Microsoft Teams'e odaklanacaklarını açıkladı. Peki, Skype kapanacak mı, ne zaman kapanacak? Skype neden kapanıyor?

SKYPE KAPANIYOR MU, NE ZAMAN KAPANACAK?

Microsoft’un görüntülü ve sesli konuşma platformu Skype, Mayıs 2025’te kapanıyor. Platformun sahibi Microsoft, kararı, “Tüketici ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayıp bu ihtiyaçları karşılamak ve Microsoft Teams’e (ücretsiz) odaklanmak amacıyla Mayıs 2025’te Skype’ı kullanımdan kaldıracağız” ifadeleriyle duyurdu.

Skype’ın X hesabındaki açıklamadaysa “Önümüzdeki günlerde tüm sohbetleriniz ve kişilerinize ulaşmak için Skype hesabınızla Microsoft Teams Free’de oturum açabilirsiniz” denildi. Açıklamaya göre Teams’le kullanıcılar Skype’taki arama, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi temel özelliklerin çoğuna erişebilecek. Platformda ayrıca toplantılara ev sahipliği yapma, takvimleri yönetme ve topluluklar oluşturup bunlara katılma gibi özellikler ücretsiz sunulacak. Microsoft, Skype’ı 2011’de 8,5 milyar dolara satın almıştı.

SKYPE NEDEN KAPATILIYOR?

Skype'ın kapanmasının arkasındaki en büyük nedenlerden biri, uygulamanın son yıllarda popülerliğini kaybetmesi ve Microsoft'un Teams platformuna daha fazla yatırım yapma stratejisi olarak öne çıkıyor. Özellikle pandemi döneminde Zoom ve Microsoft Teams gibi uygulamaların hızla büyümesi, Skype'ın kullanım oranlarında önemli bir düşüşe neden oldu.