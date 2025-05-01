Sokakları adeta parlıyor: Dünyanın en temiz şehirleri

Yayınlanma: 01.05.2025 - 13:09

Güncelleme: 01.05.2025 - 13:09

Dünyanın farklı köşelerinde bazı şehirler var ki; sokakları çöp değil çiçek kokuyor, hava pırıl pırıl, toplu ulaşım çevre dostu ve vatandaşlar temizlik konusunda oldukça bilinçli. Temizlik sadece bir görsellik değil, aynı zamanda sağlıklı, düzenli ve sürdürülebilir bir yaşamın temel göstergesi. İşte çevre bilinciyle öne çıkan, dünyanın en temiz şehirlerinden bazıları...

1. ZÜRİH, İSVİÇRE

Zürih, sadece İsviçre’nin değil, dünyanın en temiz şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geri dönüşüm oranları son derece yüksek, kamu alanları düzenli olarak temizleniyor ve vatandaşlar çevre kurallarına büyük saygı gösteriyor. Ayrıca toplu taşımanın modern ve çevreci olması da kente ayrı bir değer katıyor.

2. SİNGAPUR

Temizlik denildiğinde akla gelen ilk şehirlerden biri hiç kuşkusuz Singapur. Sokakta yere çöp atmanın yüksek para cezalarına tabi olduğu şehirde, çevre düzeni devlet politikası haline gelmiş durumda. Katı kurallar ve disiplinli yaşam, Singapur’u adeta steril bir şehir haline getiriyor.

3. KOPENHAG, DANİMARKA

Bisiklet dostu olmasıyla bilinen Kopenhag, karbon salımını azaltmaya yönelik çabaları ve temizliğiyle dikkat çekiyor. Şehirde çöp kutuları her yerde, geri dönüşüm sistemi çok yaygın. Ayrıca Danimarkalılar doğayla uyum içinde yaşamaya son derece önem veriyor.

4. CALGARY, KANADA

Calgary, hem doğal güzellikleriyle hem de düzenli şehir planlamasıyla öne çıkıyor. Atık yönetimi konusunda oldukça başarılı olan şehir, su ve hava kalitesi bakımından da dünya sıralamalarında hep üst sıralarda yer alıyor.

5. TOKYO, JAPONYA

Yoğun nüfusuna rağmen Tokyo’nun sokakları tertemizdir. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri Japon halkının temizlik ve toplumsal sorumluluk bilincidir. İnsanlar kendi çöplerini evlerine kadar taşır, sokakta yere çöp atmak neredeyse imkânsızdır.

TEMİZ ŞEHİR, BİLİNÇLİ TOPLUM

Dünyanın en temiz şehirlerine baktığımızda görüyoruz ki temizlik yalnızca belediyelerin değil, bireylerin de sorumluluğudur. Doğayla barışık, düzenli ve sağlıklı şehirler yaratmak için her bireyin çevre bilinciyle hareket etmesi şart.