Son 20 yılın en iyi 100 dizisi açıklandı
43 ülkeden 200'den fazla televizyon uzmanının katılımıyla hazırlanan televizyonun en iyi dizileri anketi sonuçlandı. BBC Culture tarafından yapılan ankete göre; Amerikan suç draması The Wire, son 21 yılın en iyi dizisi seçilirken, ikinci sırada Mad Men ve üçüncü sırada Breaking Bad yer aldı.
Yaklaşık 43 ülkeden 200’den fazla televizyon uzmanının
katılımıyla hazırlanan 2000’den bu yana en iyi 100 TV dizisi listesi açıklandı.
BBC Culture tarafından derlenen listeye göre, Amerikan suç draması The Wire,
son 21 yılın en iyi dizisi seçildi.
Türkiye’de de izlenme rekorları kıran Game of Thrones
listede 5’inci sırada yer alırken, Netflix yapımı Quuen’s Gambit kendine
100’üncü sırada yer buldu.
Sözcü’nün BBC Culture’ın yaptığı anketten aktardığına göre,
ilk 10’da sadece iki komedi dizisi yer aldı. Listede ağırlıklı olarak drama
dizileri göze çarptı.
İşte son 20 yılın en iyi 100 dizisi:
1- The Wire (2002-2008)
2- Mad Men (2007-2015)
3- Breaking Bad (2008-2013)
4- Fleabag (2016-2019)
5- Game of Thrones (2011-2019)
6- I May Destroy You (2020)
7- The Leftovers (2014-2017)
8- The Americans (2013-2018)
9- The Office (UK) (2001-2003)
10- Succession (2018-)
11- BoJack Horseman (2014-2020)
12- Six Feet Under (2001-2005)
13- Twin Peaks: The Return (2017)
14- Atlanta (2016-)
15- Chernobyl (2019)
16- The Crown (2016-)
17- 30 Rock (2006-2013)
18- Deadwood (2004-2006)
19- Lost (2004-2010)
20- The Thick of It (2005-2012)
21- Curb Your Enthusiasm (2000-)
22- Black Mirror (2011-)
23- Better Call Saul (2015-2022)
24- Veep (2012-2019)
25- Sherlock (2010-2017)
26- Watchmen (2019)
27- Line of Duty (2012-2021)
28- Friday Night Lights (2006-2011)
29- Parks and Recreation (2009-2015)
30- Girls (2012-2017)
31- True Detective (2014-2019)
32- Arrested Development (2003-2019)
33- The Good Wife (2009-2016)
34- The Bridge (2011-2018)
35- Fargo (2014-)
36- Downton Abbey (2010-2015)
37- Band of Brothers (2001)
38- The Handmaid’s Tale (2017-)
39- The Office (US) (2005-2013)
40- Borgen (2010-2022)
41- Schitt’s Creek (2015-2020)
42- Peep Show (2003-2015)
43- Money Heist (2017-2021)
44- Community (2009-2015)
45- The Good Fight (2017-)
46- Homeland (2011-2020)
47- Grey’s Anatomy (2005-)
48- Inside No 9 (2014-)
49- The Bureau (2015-)
50- Halt and Catch Fire (2014-2017)
51- Small Axe (2020)
52- This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)
53- Call My Agent! (2015-2020)
54- Happy Valley (2014-)
55- The Shield (2002-2008)
56- The Big Bang Theory (2007-2019)
57- The Young Pope (2016)
58- Dark (2017-2020)
59- The Underground Railroad (2021)
60- House of Cards (2013-2018)
61- Avatar: The Last Airbender (2005-2008)
62- The Good Place (2016-2020)
63- Pose (2018-2021)
64- Detectorists (2014-2017)
65- Orange is the New Black (2013-2019)
66- Mare of Easttown (2021)
67- RuPaul’s Drag Race (2009-)
68- Stranger Things (2016-)
69- 24 (2001-2010)
70- Battlestar Galactica (2004-2009)
71- Enlightened (2011-2013)
72- Gilmore Girls (2000-2007)
73- Planet Earth (2006)
74- Utopia (2013-2014)
75- Babylon Berlin (2017-)
76- Rick and Morty (2013-)
77- American Crime Story (2016-)
78- The Killing (Denmark) (2007-2012)
79- Mindhunter (2017-2019)
80- House (2004-2012)
81- OJ: Made in America (2016)
82- Big Little Lies (2017-2019)
83- Insecure (2016-2021)
84- Normal People (2020)
85- Narcos (2015-2017)
86- How I Met Your Mother (2005-2014)
87- The Comeback (2005-2014)
88- The OA (2016-2019)
89- Dexter (2006-2013)
90- It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)
91- Westworld (2016-)
92- Show Me a Hero (2015)
93- Treme (2010-2013)
94- Louie (2010-2015)
95- Luther (2010-2019)
96- Catastrophe (2015-2019)
97- Hannibal (2013-2015)
98- Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)
99- Steven Universe (2013-2020)
100- The Queen’s Gambit (2020)
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