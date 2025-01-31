Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu: İşte bebeğin ismi...

2020 yılında Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu.

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu: İşte bebeğin ismi...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:37

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkabadayı, bir oğlu daha olduğunu duyurdu ve bebeğin adını açıkladı.

Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiyalı model Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2020 yılında dünyaevine girdi. Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden ikilinin, Hasan Matias adında bir oğulları bulunuyordu.

İKİNCİ KEZ ANNE VE BABA OLDULAR

Birkaç ay önce ikinci çocuklarını beklediklerini açıklayan Sarıkabadayı ve Camelo çifti, bebeklerine kavuştu. Ünlü şarkıcı, doğum haberini sosyal medya hesabından duyurarak, "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

OĞLUNUN ADINI AÇIKLADI

Sarıkabadayı, oğlunun adını da paylaşarak, "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı" dedi. Mutlu haberi duyan takipçileri ve sevenleri, çifte tebrik mesajları yağdırdı.


Etiketler: #Soner Sarıkabadayı #Madelein Lopez Camelo

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