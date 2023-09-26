Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:56

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:56

İsviçre'deki evinde düşmesi sonrasında, vücudunda çok sayıda kırık oluşan Hollywood yıldızı Sophia Loren, hastaneye kaldırıldı. Sophia Loren'in sevenleri ünlü oyuncunun sağlık durumunu merak etti. Peki, Sophia Loren kimdir, kaç yaşında, nereli? Sophia Loren'in sağlık durumu nasıl?

SOPHİA LOREN KİMDİR?

Sophia Loren, 1934'de İtalya'da dünyaya geldi. Hollywood'un gelmiş geçmiş en ünlü kadınlarından biri olan Sophia Loren, küçük yaşlarından beri güzelliğiyle dikkat çeken biriydi. Bu sayede İtalyan yapımcı Carlo Ponti ile tanıştı. Ponti ondaki ışığın farkına vardı ve bir sözleşme imzaladılar. Böylece Sophia Loren'ın ilk filmi; Quo Vadis oldu.

1951'de gösterime giren film 16 yaşında bir yıldız yaratmıştı. Ama Loren'in adını geniş çevrelere duyurması 1953 yılında rol aldığı müzikal "Aida" ile oldu. Bu müzikalin ardından yer aldığı filmlerle adını, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot ve Jane Fonda gibi Hollwood'un seks sembolü olan kadınlar arasına yazdırdı.

Bu denli ünlü olmasına rağmen, özel hayatında skandallardan uzak duran aktrist kendisini keşfeden yapımcı Carlo Ponti ile iki kez evlendi. Yer aldığı en son yapım ise, 2009'da oynadığı Nine.