Tarkan 'İstanbul Ağlıyor' şarkısıyla paylaştı: Çok özlemişim
İki sene sonra reklam yüzü olduğu bir markanın çekimleri için İstanbul'a gelen Megastar Tarkan, İstanbul'u çok özlediğini belirterek, son paylaşımında 'İstanbul Ağlıyor' şarkısını seslendirdi.
Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile koronavirüs salgını başından itibaren Almanya’daki evinde kalmayı tercih etmişti. Tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmemişti.
Son olarak ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan Tarkan, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi.
Reklam filmi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, Instagram'dan da sık sık paylaşım yapıyor.
1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ
İstanbul'da pazar günü özel minibüsle çekime giden Tarkan, o anları kameraya kaydetti.
Yağmurlu İstanbul gününde 'İstanbul Ağlıyor' şarkısını seslendiren Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.
Megastar, paylaşımında "İstanbul ağlıyor bugün, hava yağmurlu. İstanbul her haliyle çok güzel. Çok özlemişim İstanbul'u" dedi.
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