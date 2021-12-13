Sosyal medyaya damga vuran kare: Noel ağacı, 12 yaşındaki çocuğa umut ışığı oldu

13 Aralık 2021 Pazartesi, 13:37

Joao Paulo Guimaraes / AFP



12 yaşındaki Gabriel Silva, ülkenin kuzeydoğusundaki Pinheiro bölgesinde, bir çöplüğün yanındaki çamurdan yapılma barakada annesi ve iki erkek kardeşiyle yaşıyor.

Bölgedeki diğer yoksul aileler gibi Silva ailesi de çoğunlukla çöplükte bulduğu yemek artıklarıyla ve geridönüşüm malzemelerini toplayıp satarak hayatta kalmaya çalışıyor.

'DAHA ÖNCE HİÇ NOEL AĞACIM OLMAMIŞTI'

8 Kasım'da her zaman olduğu gibi yine okul çıkışı annesiyle birlikte çöplükte yemek aramaya giden Silva, bu sefer bir çöp poşetinin içinde ufak bir yapay Noel ağacı buldu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Silva, "Daha önce hiç Noel ağacım olmamıştı" dedi.

Instagram / @joaopaulofotografia



SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

O anın fotoğraflarıysa sosyal medyada viral oldu. Silva'nın devasa çöplükte Noel ağacını bulduğu kareleri gören birçok kişi aileye yardım gönderdi. Silva'nın çöpten bulduğu Noel ağacının fotoğraflarını gören bağışçılardan biri, ailenin evine gerçek bir Noel ağacı yolladı.

Anne Maria Francisca Silva, "Kıyafetler, şilteler ve sepetlerce yemek geldi. Tanrı'ya şükürler olsun, bu yıl Noel'i iyi şekilde geçirebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak internet üzerinden başlatılan bir kampanyayla ilk etapta 500 Brezilya Reali (yaklaşık bin 236 TL) bağış toplandı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; kuyudan eve su taşımak için sürekli kova kullandıklarını söyleyen 45 yaşındaki Maria, bunun yerine artık bağış parasıyla bir hidrolik pompa kuracaklarını belirtti. Ayrıca Silva'nın öğretmenlerinden biri de kendisine bir bisiklet hediye etti.

Yaşananlardan sonra bölgede ünlendiğini anlatan Silva, "Her gün benim fotoğrafımı çekmek istiyorlar ve bana soru soruyorlar" dedi.