Spotify tarihine geçen şarkılar: İşte platformda en çok dinlenen parçalar

Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, milyarlarca kullanıcıya ev sahipliği yaparken dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla da müzik sektörünün nabzını tutuyor. Yıllar içinde bazı parçalar, platformda ulaştıkları devasa dinlenme rakamlarıyla müzik tarihine geçti. The Weeknd, Ed Sheeran ve Harry Styles gibi dünyaca ünlü isimlerin hit parçaları listenin üst sıralarında yer aldı.

'BLİNDİNG LİGHTS' ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

The Weeknd imzalı “Blinding Lights”, Spotify tarihinin en çok dinlenen şarkıları arasında ilk sırada yer alıyor. 80’ler esintili altyapısı ve akılda kalıcı melodisiyle büyük başarı yakalayan parça, yayınlandığı günden bu yana milyarlarca kez dinlendi.

'SHAPE OF YOU' YILLARDIR POPÜLERLİĞİNİ KORUYOR

Ed Sheeran tarafından yayımlanan “Shape of You”, Spotify’ın en uzun süre zirvede kalan hitlerinden biri oldu. Dans ritimleri ve geniş kitlelere hitap eden yapısıyla şarkı hâlâ platformun en çok dinlenen parçaları arasında bulunuyor.

İŞTE SPOTİFY TARİHİNDE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

Blinding Lights – The Weeknd

5.007 milyar dinlenme — 29 Kasım 2019

Shape of You – Ed Sheeran

4.536 milyar dinlenme — 6 Ocak 2017

Starboy – The Weeknd & Daft Punk

4.071 milyar dinlenme — 21 Eylül 2016

Someone You Loved – Lewis Capaldi

4.038 milyar dinlenme — 8 Kasım 2018

As It Was – Harry Styles

4.026 milyar dinlenme — 1 Nisan 2022

Sweater Weather – The Neighbourhood

3.996 milyar dinlenme — 3 Aralık 2012

Sunflower – Post Malone & Swae Lee

3.941 milyar dinlenme — 18 Ekim 2018

One Dance – Drake, Wizkid & Kyla

3.773 milyar dinlenme — 5 Nisan 2016

Stay – The Kid LAROI & Justin Bieber

3.653 milyar dinlenme — 9 Temmuz 2021

Perfect – Ed Sheeran

3.601 milyar dinlenme — 26 Eylül 2017

Believer – Imagine Dragons

3.566 milyar dinlenme — 1 Şubat 2017

Heat Waves – Glass Animals

3.513 milyar dinlenme — 29 Haziran 2020

Lovely – Billie Eilish & Khalid

3.445 milyar dinlenme — 19 Nisan 2018

Closer – The Chainsmokers & Halsey

3.399 milyar dinlenme — 29 Temmuz 2016

Say You Won't Let Go – James Arthur

3.380 milyar dinlenme — 9 Eylül 2016

Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

3.319 milyar dinlenme — 22 Şubat 2017

Dance Monkey – Tones and I

3.316 milyar dinlenme — 10 Mayıs 2019

I Wanna Be Yours – Arctic Monkeys

3.270 milyar dinlenme — 9 Eylül 2013

Riptide – Vance Joy

3.264 milyar dinlenme — 21 Mayıs 2013

Yellow – Coldplay

Spotify’ın en çok dinlenen klasik hitlerinden biri olarak öne çıkıyor.