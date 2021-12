Squid Game'i hatırlatan uygulama: Dolar için öğretmenleri birbirleriyle yarıştırdılar

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde öğretmenlerin görev yaptıkları okulun ihtiyaçlarını karşılamak için yerden para topladıkları görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ve sendika, söz konusu etkinliği ‘küçük düşürücü’ olarak tanımladı ve Netflix’in popüler dizisi ‘Squid Game’e benzetti.

Sputnik'in aktardığına göre, yerel yayın yapan Argus Leader gazetesi, cumartesi gecesi Sioux Falls Stampe de hokey maçı sırasında buz pateni sahasına 1 dolarlık banknotlar halinde 5 bin dolar koyulduğunu ve çevre okullardan öğretmenlerin mümkün olduğunca kısa sürede en fazla doları toplamak için yarıştığını aktardı.

Ever wonder what $5,000 one dollar bills look like? pic.twitter.com/q4M1dkorn5