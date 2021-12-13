Squid Game'i hatırlatan uygulama: Dolar için öğretmenleri birbirleriyle yarıştırdılar

13 Aralık 2021 Pazartesi, 17:33

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde öğretmenlerin görev yaptıkları okulun ihtiyaçlarını karşılamak için yerden para topladıkları görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ve sendika, söz konusu etkinliği ‘küçük düşürücü’ olarak tanımladı ve Netflix’in popüler dizisi ‘Squid Game’e benzetti.

Sputnik'in aktardığına göre, yerel yayın yapan Argus Leader gazetesi, cumartesi gecesi Sioux Falls Stampe de hokey maçı sırasında buz pateni sahasına 1 dolarlık banknotlar halinde 5 bin dolar koyulduğunu ve çevre okullardan öğretmenlerin mümkün olduğunca kısa sürede en fazla doları toplamak için yarıştığını aktardı.

Ever wonder what $5,000 one dollar bills look like? pic.twitter.com/q4M1dkorn5 — Annie Todd (@AnnieTodd96) December 12, 2021

Sosyal medyada viral olan yarışmanın görüntülerde, seyirciler tezahürat yaparken öğretmenlerin banknotları kazaklarına ve şapkalarına tıkıştırdığı görüldü.

CU Mortgage Direct, söz konusu yerden toplanın dolarların okul malzemeleri ve sınıf ihtiyaçlarını finanse etmek için bağışlanacağını açıkladı.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu başkanı Randi Weingarten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğin küçük düşürücü olduğunu ifade etti ve öğretmenlerin sınıf malzemelerini almak için para harcamak zorunda kalmalarını eleştirdi.

Öte yandan yarışmaya katılan öğretmenler ise böyle bir etkinliğe katıldıkları için memnun oldukları dile getirdi. Yerel gazeteye konuşan ilkokul beşinci sınıf öğretmeni Alexandria Kuyper, çoğu zaman kendi bütçelerinden harcamak zorunda kaldıkları okul gereçleri masrafları için böyle bir etkinlik düzenlenmesini faydalı bulduğunu belirtti.