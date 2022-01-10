'Star Trek: Picard' dizisinin prodüksiyonu durduruldu

10 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

Fotoğraf: Hollywood Reporter

Paramount Plus dizisi "Star Trek: Picard"ın prodüksiyonu korona virüsü salgını nedeniyle durduruldu. Kaynaklar, prodüksiyonun 50'den fazla üyesinin Noel tatilinden sonraki ilk iş günü olan pazartesi günü pozitif test sonucu aldığını belirtti.

GELECEK HAFTA YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, kaynaklar, 450'den fazla çalışanıyla televizyonun en büyük ekiplerinden birine sahip olan dizinin prodüksiyonunun önümüzdeki hafta başlarında yeniden başlamasının beklendiğini aktardı ancak ayrıntılar belirsizliğini koruyor.

Star Trek serisi lideri Alex Kurtzman'ın yapımcılığını üstlendiği "Picard"da Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady, John de Lancie, Annie Wersching ve Brent Spiner gibi isimler rol alıyor.