'Star Trek: Picard' dizisinin prodüksiyonu durduruldu
Omicron varyantı en çok da dizi/film sektörünü vurdu. Son olarak 'Star Trek: Picard' dizisinin prodüksiyonu, 50'den fazla set üyesinin korona virüsü test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle durduruldu.
Fotoğraf: Hollywood Reporter
Paramount Plus dizisi "Star Trek: Picard"ın
prodüksiyonu korona virüsü salgını nedeniyle durduruldu. Kaynaklar,
prodüksiyonun 50'den fazla üyesinin Noel tatilinden sonraki ilk iş günü olan
pazartesi günü pozitif test sonucu aldığını belirtti.
GELECEK HAFTA YENİDEN BAŞLAYABİLİR
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, kaynaklar, 450'den
fazla çalışanıyla televizyonun en büyük ekiplerinden birine sahip olan dizinin
prodüksiyonunun önümüzdeki hafta başlarında yeniden başlamasının beklendiğini
aktardı ancak ayrıntılar belirsizliğini koruyor.
Star Trek serisi lideri Alex Kurtzman'ın yapımcılığını
üstlendiği "Picard"da Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora,
Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady, John de Lancie, Annie
Wersching ve Brent Spiner gibi isimler rol alıyor.
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