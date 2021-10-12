Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner'in uzay yolculuğu ertelendi

12 Ekim 2021 Salı, 11:21

Türkiye'de "Uzay Yolu" olarak gösterilen "Star Trek" dizi ve film serisinde Kaptan Kirk’ü canlandıran William Shatner'ın milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracı ile çıkacağı uzay yolculuğu pistte görülmesi beklenen hava şartları nedeniyle ertelendi. Kalkış 12 Ekim yerine 13 Ekim’de gerçekleşecek.

UZAYA ÇIKAN EN YAŞLI İNSAN OLACAK

Kaptan James T. Kirk rolüyle bilinen ve uzay temalı bilim kurgu filmlerinin tanınan isimlerinden biri haline gelen William Shatner, Blue Origin’in New Shepherd aracıyla Dünya yörüngesine çıkacak. Daha önce Jeff Bezos ve kardeşini de taşıyan bu araç, 90 yaşındaki Shatner’ın ‘uzaya çıkan en yaşlı insan’ unvanını almasına da vesile olacak.

Web Tekno'nun haberine göre, William Shatner'a Blue Origin’in Uçuş ve Görevler Başkan Yardımcısı Audrey Powers, eski NASA mühendisi Chris Boshuizhen ve Medidata kurucu ortağı Glen de Vries eşlik edecek.

Kalkışın gerçekleşeceği pistte hava şartlarının uygun olmayacağından dolayı kalkış, rüzgarlı gösteren 12 Ekim yerine 13 Ekim’de yapılacak. Uçuştan korkmaya başladığını belirten Shatner, Türkiye saatiyle 16.30’da şirketin Texas’taki kalkış alanından yolculuğuna başlayacak.