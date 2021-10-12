Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner'in uzay yolculuğu ertelendi
William Shatner’ın uzaya çıkacağı uçuş ertelendi. Kalkış, hava durumu nedeniyle bir gün sonraya alındı. Karara göre kalkış 12 Ekim yerine 13 Ekim’de gerçekleşecek. 90 yaşındaki Shatner ‘uzaya çıkan en yaşlı insan’ olacak.
Türkiye'de "Uzay Yolu" olarak gösterilen
"Star Trek" dizi ve film serisinde Kaptan Kirk’ü canlandıran William
Shatner'ın milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in
geliştirdiği New Shepard uzay aracı ile çıkacağı uzay yolculuğu pistte görülmesi beklenen hava şartları
nedeniyle ertelendi. Kalkış 12 Ekim yerine 13 Ekim’de gerçekleşecek.
UZAYA ÇIKAN EN YAŞLI İNSAN OLACAK
Kaptan James T. Kirk rolüyle bilinen ve uzay temalı bilim
kurgu filmlerinin tanınan isimlerinden biri haline gelen William Shatner, Blue
Origin’in New Shepherd aracıyla Dünya yörüngesine çıkacak. Daha önce Jeff Bezos
ve kardeşini de taşıyan bu araç, 90 yaşındaki Shatner’ın ‘uzaya çıkan en yaşlı
insan’ unvanını almasına da vesile olacak.
Web Tekno'nun haberine göre, William Shatner'a Blue
Origin’in Uçuş ve Görevler Başkan Yardımcısı Audrey Powers, eski NASA mühendisi
Chris Boshuizhen ve Medidata kurucu ortağı Glen de Vries eşlik edecek.
Kalkışın gerçekleşeceği pistte hava şartlarının uygun
olmayacağından dolayı kalkış, rüzgarlı gösteren 12 Ekim yerine 13 Ekim’de
yapılacak. Uçuştan korkmaya başladığını belirten Shatner, Türkiye saatiyle
16.30’da şirketin Texas’taki kalkış alanından yolculuğuna başlayacak.
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