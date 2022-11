Staughton Lynd kimdir? Staughton Lynd neden hayatını kaybetti?

19 Kasım 2022 Cumartesi, 18:08

Kore ve Irak'taki savaş karşıtları söylemleriyle bilinen ve Irak'ta savaşmayı reddeden ABD askerlerini destekleyen tarihçi ve avukat Staughton Lynd, 92 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü tarihçinin yaşamı ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ayrıntılılar...

STAUGHTON LYND KİMDİR?

Staughton Lynd, 22 Kasım 1929'da ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nin Philadelphia şehrinde doğdu. Lynd, 1920'lerin sonlarında ve 1930'larda Muncie, Indiana'da çığır açan "Middletown" araştırmalarının yazarı olan ünlü sosyolog Robert Staughton Lynd ve Helen Merrell Lynd'in iki çocuğundan biriydi. Staughton Lynd, ebeveynlerinin yalnızca bilgin olarak yeteneklerini değil, aynı zamanda güçlü sosyalist inançlarını da miras aldı. Lynd, anti-liberal sosyalizm biçimlerini hiçbir zaman benimsememiş olsa da, ideolojik bakış açısı, McCarthy Dönemi'nde ABD ordusunda savaş dışı bir pozisyondan atılmasına yol açtı. Columbia Üniversitesi'nde tarih alanında doktora yapan Lynd, Georgia'daki Spelman College'da tarihçi ve sivil haklar aktivisti Howard Zinn ile yakın bir şekilde çalıştığı öğretmenlik pozisyonunu kabul etti. 1964'te, SNCC tarafından organize edilen Mississippi Freedom Schools of Mississippi'nin direktörü olarak görev yaptı. Lynd, Yale Üniversitesi'nde bir pozisyonu kabul etti ve eşi Alice Niles Lynd ve çocukları ile birlikte New England'a taşındı. 1965'te Free University of New York'ta ''Amerikan Solunun Tarihi'' üzerine dersler verdi.

ÖZEL YAŞAMI

Staughton Lynd, Alice Niles Lynd ile evlilik yaptı. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu oldu.

STAUGHTON LYND NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Uzun ve çeşitli bir kariyer boyunca Mississippi'de Siyahi çocuklar için okullar düzenleyen, Washington'da savaş karşıtı protestolara öncülük eden ve endüstriyel Midwest'te işçi hakları için mücadele eden Lynd'in ölüm nedeni olarak ''çoklu organ yetmezliği'' gösterildi.