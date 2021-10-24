Steve Jobs'ın 18 yaşındayken yazdığı mektup açık artırmada
Apple'ın kurucularından Steve Jobs'ın 18 yaşındayken çocukluk arkadaşına yazdığı mektup açık artırma ile satışa çıkıyor. Jobs'ın el yazısıyla yazdığı, imzalı mektubun 300 bin dolara satılması bekleniyor.
İngiliz müzayede evi Bonhams, Jobs’un çocukluk arkadaşı Tim
Brown’a yazdığı mektubu 3 Kasım’da açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor.
Müzayede evi, Jobs’un Zen Budizmi hakkındaki düşüncelerini ve seyahat etme
planlarını içeren tek sayfalık mektubun, 200 bin ila 300 bin dolar arasında bir
fiyata satılmasını bekliyor.
Mektup 23 Şubat 1974 tarihinde Jobs’un 19. doğum gününden
sadece bir gün önce ve Steve Wozniak ile Apple’ı kurmadan iki yıldan fazla bir
süre önce kaleme alınmış.
Sözcü'de yer alan habere göre Jobs, mektuba Brown ile önceki bazı yazışmalara yanıt vererek başlıyor ve tamamını küçük harflerle yazıyor:
“Mektubunu birçok kez
okudum / ne diyeceğimi bilmiyorum /nice sabahlar geldi geçti / insanlar geldi
gitti / sevdim ve defalarca ağladım. / her nasılsa, hiçbir şey değişmiyor –
anlıyor musun?”
BUDİZME OLAN İLGİSİNDEN DE BAHSEDİYOR
Brown ve Jobs, Apple’ın şu anda merkezinin bulunduğu
Cupertino, California’daki Homestead Lisesi’ne birlikte gittiler. Brown’ın
LinkedIn profiline göre, iki arkadaş, Jobs’un 2011’deki ölümüne kadar hayatları
boyunca iletişim halinde kaldılar.
Açık artırmaya çıkacak mektubun görüntüsünü, müzayede evi
Instagram’dan da paylaştı.
Jobs, mektupta Brown’a Hindistan’a yapacağı bir gezi için
para biriktirdiğini açıklıyor. Jobs, o yılın ilerleyen dönemlerinde
Hindistan’da yedi ay geçirdi ve ruhsal aydınlanma aradı. Aynı zamanda, Jobs
düzenli olarak meditasyon yapmaya ve psychedelic ilaçlarla deneyler yapmaya
başladı.
Jobs, Brown’a yazdığı mektubu, “Nereden başlayacağımı bile
bilmediğimi söyleyerek bitireceğim” diyerek bitirirken mektubun sonuna imzasını
atmadan önce, Sanskritçe’de “barış” anlamına gelen “shanti” sözcüğünü yazdı.
Bonhams’ın bilim ve teknoloji tarihi direktörü Adam Stackhouse geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bu mektup bize dünyanın en büyük yaratıcılarından ve girişimcilerinden birinin zihinsel süreçlerine dair büyüleyici bir fikir veriyor. Daha önce açık artırmada Jobs’un imzalı mektupları çıkmamıştı ve kesinlikle bunun kadar açıklayıcı bir materyal olmamıştı” dedi.
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