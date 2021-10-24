Steve Jobs'ın 18 yaşındayken yazdığı mektup açık artırmada

24 Ekim 2021 Pazar, 13:22

İngiliz müzayede evi Bonhams, Jobs’un çocukluk arkadaşı Tim Brown’a yazdığı mektubu 3 Kasım’da açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor. Müzayede evi, Jobs’un Zen Budizmi hakkındaki düşüncelerini ve seyahat etme planlarını içeren tek sayfalık mektubun, 200 bin ila 300 bin dolar arasında bir fiyata satılmasını bekliyor.

Mektup 23 Şubat 1974 tarihinde Jobs’un 19. doğum gününden sadece bir gün önce ve Steve Wozniak ile Apple’ı kurmadan iki yıldan fazla bir süre önce kaleme alınmış.

Sözcü'de yer alan habere göre Jobs, mektuba Brown ile önceki bazı yazışmalara yanıt vererek başlıyor ve tamamını küçük harflerle yazıyor:

“Mektubunu birçok kez okudum / ne diyeceğimi bilmiyorum /nice sabahlar geldi geçti / insanlar geldi gitti / sevdim ve defalarca ağladım. / her nasılsa, hiçbir şey değişmiyor – anlıyor musun?”

BUDİZME OLAN İLGİSİNDEN DE BAHSEDİYOR

Brown ve Jobs, Apple’ın şu anda merkezinin bulunduğu Cupertino, California’daki Homestead Lisesi’ne birlikte gittiler. Brown’ın LinkedIn profiline göre, iki arkadaş, Jobs’un 2011’deki ölümüne kadar hayatları boyunca iletişim halinde kaldılar.

Açık artırmaya çıkacak mektubun görüntüsünü, müzayede evi Instagram’dan da paylaştı.

Jobs, mektupta Brown’a Hindistan’a yapacağı bir gezi için para biriktirdiğini açıklıyor. Jobs, o yılın ilerleyen dönemlerinde Hindistan’da yedi ay geçirdi ve ruhsal aydınlanma aradı. Aynı zamanda, Jobs düzenli olarak meditasyon yapmaya ve psychedelic ilaçlarla deneyler yapmaya başladı.

Jobs, Brown’a yazdığı mektubu, “Nereden başlayacağımı bile bilmediğimi söyleyerek bitireceğim” diyerek bitirirken mektubun sonuna imzasını atmadan önce, Sanskritçe’de “barış” anlamına gelen “shanti” sözcüğünü yazdı.

Bonhams’ın bilim ve teknoloji tarihi direktörü Adam Stackhouse geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bu mektup bize dünyanın en büyük yaratıcılarından ve girişimcilerinden birinin zihinsel süreçlerine dair büyüleyici bir fikir veriyor. Daha önce açık artırmada Jobs’un imzalı mektupları çıkmamıştı ve kesinlikle bunun kadar açıklayıcı bir materyal olmamıştı” dedi.