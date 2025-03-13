'Stranger Things' yıldızı yeni 'Örümcek Adam' filminde yer alacak...
'Stranger Things' dizisinin yıldızı Sadie Sink, yeni Örümcek Adam filminde yer alacak.
Örümcek Adam serisinin bir sonraki filminde prodüksiyonun bu yılın sonlarına doğru başlaması planlanıyor. Filmin yönetmenliğini Destin Daniel Cretton, yapımcılığını ise Amy Pascal ve Marvel başkanı Kevin Feige üstleniyor.
Deadline'ın haberine göre Stranger Things'in yıldızı Sadie Sink, Sony Pictures ve Marvel Studios'un devam filmine katılacak. Marvel ve Sony konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.
Sink'in kimi canlandıracağı henüz netlik kazanmasa da Deadline'dan, rolünün "önemli" olacağına dair ipuçları verdi.
Tom Holland şu anda Christopher Nolan'ın The Odyssey filmini çekiyor ve Nolan'ın filminin prodüksiyonunu tamamladıktan sonra Spider-Man'in çekimlerine başlaması planlanıyor.
Etiketler: #Stranger Things #Örümcek Adam #Tom Holland
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