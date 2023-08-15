Yayınlanma: 15.08.2023 - 16:10

Güncelleme: 15.08.2023 - 16:10

Stratrus kelimesinin anlamı yurttaşlar tarafından merak edildi. Google aramalarda karşımıza çıkan 'Stratus ne demek?' sorusu yurttaşları araştırmaya itti. Peki, Stratus ne demek? Stratus kelimesinin anlamı ne? Stratus bulut ne demek? İşte Stratus'un kelime anlamı...

STRATUS NE DEMEK?

"Stratus," bulut tiplerinden biridir. Stratus bulutları, düşük irtifalarda geniş bir yüzey üzerinde yayılan, genellikle gri veya beyaz renkte, yoğunluğu düşük bulutlardır. Stratus bulutları genellikle gökyüzünü kaplayarak güneş ışığının tamamen geçmesini engeller ve dolayısıyla güneşli bir günün aksine daha mat ve gri bir atmosfer yaratır.

Bu tür bulutlar, yağmur, kar veya hafif kar yağışı gibi hava koşullarının habercisi olabilir. Stratus bulutları, düşük irtifalarda yavaş yavaş yükselen nemli havanın soğumasıyla oluşabilir ve genellikle hafif yağışlarla ilişkilendirilir.

Kısacası, "stratus" terimi, düşük irtifalarda yayılan, genellikle gri veya beyaz renkte, yoğunluğu düşük bulutları ifade eder.

STRATUS'UN KELİME KÖKENİ NEDİR?

"Stratus" kelimesi, Latince kökenlidir. "Stratus" kelimesi, Latince "stratum" kelimesinden türetilmiştir, bu da "yayılmış" veya "serilmiş" anlamına gelir. Bu terim, bulutların genellikle geniş bir alana yayıldığı ve gökyüzünü kaplayan görüntüsüne işaret eder. Bu nedenle, bulutların bu tipi "stratus" adıyla anılmıştır.