Şubat ayında hangi balıklar yenir? Şubat ayı balıkları hangileri?

Kırmızı et ve tavuk etine göre daha az düzeyde yağ ve doymuş yağ içeren balık omega 3’ün yanısıra kaliteli proteinler, vitaminler ve mineraller yönünden çok zengin bir besin. Peki, Şubat ayında hangi balıklar yenir? Şubat ayı balıkları hangileri?

Şubat ayında hangi balıklar yenir? Şubat ayı balıkları hangileri?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 14:59

Balık, vitamin, mineral bakımından oldukça zengin bir gıda olmakla birlikte beynin kullandığı omega yağ asitlerince de çok zengindir ve en önemlisi mevsiminde balık tüketmektir. Peki, Şubat ayında hangi balıklar yenir? Şubat ayı balıkları hangileri?

ŞUBAT AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek şubat ayında lezzetlidir.

BALIK YEMENİN FAYDALARI NELER?

Balık, vitamin, mineral bakımından oldukça zengin bir gıda olmakla birlikte beynin kullandığı omega yağ asitlerince de çok zengindir ve en önemlisi mevsiminde balık tüketmektir.

Örnek vermek gerekirse, kış mevsiminin dışında tüketilen hamsi ve palamut, yaz aylarında tüketilen lüfer ve kefalden çokta bir şifa beklemek doğru değildir, bunun yerine kış bitimine doğru yiyebileceğimiz bir kalkan, ilkbahar mevsiminde yenecek levrek ve mezgit, yaz mevsimi sonuna doğru yiyebileceğimiz çipura bizim için çok daha sağlıklı ve doğru bir tercih olacaktır. 


Etiketler: #Şubat #hangi balıklar yenir? #balıklar

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