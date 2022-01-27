Sunucu Okan Karacan'dan 'Defne Joy Foster' iddiası: 'FETÖ kurbanı oldu'

27 Ocak 2022 Perşembe, 12:35

Ünlü sunucu Okan Karacan, Beyaz TV’de yayınlanan ve yorumculuğunu Seren Serengil, Arto, Bircan Bali'nin üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının konuğu oldu. Karacan, kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü.

TRT’de program yaparken alaşağı edildiğini anlatan Karacan, “FETÖ denen illet bizim de üstümüzden geçti. Yasaklı madde kullandıkları iddia edilen isimlerin hepsi FETÖ yüzünden işlerinden atıldı. Ben de yargılandığım davada beraat ettim” dedi.

Karacan, sorumlular ile mahkemede hesaplaşacağını söyledi.

"DEFNE JOY FOSTER FETÖ KURBANI"

2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Defne Joy Foster’ın da FETÖ kurbanı olduğunu iddia eden Karacan, o dönem başarılı işler yaptıklarını, Foster’ın nasıl öldüğünün araştırılması gerektiğini söyledi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kendisine komplo kurulduğunu iddia eden ve Bodrum'da tatilde iken 'gözaltına alındı' diye haber kanallarının alt yazı geçtiğini anlatan Karacan, "74 yaşında annem arkadaşlarım beni aradı. 'Gözaltında mısın' diye soran insanlara, 'Hayır ben Bodrum’da tatildeyim' diyerek haberleri yalanladım. Annem gözyaşları içinde beni aradı. Benim annemi üzdünüz" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.