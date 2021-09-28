'Super Mario Bros' animasyon filminin seslendirme kadrosu belli oldu
Merakla beklenen "Super Mario Bros" animasyon filminin vizyon tarihi ve seslendirme kadrosu belli oldu. Filmde Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Seth Rogen ve Jack Black gibi isimler yer alacak.
İlk olarak 1993’te Bob Hoskins ve John Leguizamo ile sinema filmi olarak çekilen “Super Mario Bros” animasyon filminde İtalyan tesisatçı Mario’yu oyuncu Chris Pratt seslendirecek.
Nintendo ve Illumination'ın yaptığı açıklamada, Mario’yu Chris Pratt’ın Mario’yu seslendireceği animasyon filmde, Luigi’yi ise Charlie Day’in seslendireceği duyuruldu. Pratt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocukken oynadığı oyunun filminde yer alacak olmasıyla hayallerinin gerçek olacağını” ifade etti.
Sesiyle animasyon karakterlere hayat verecek isimler arasında Pratt ve Day’in yanı sıra Anya Taylor-Joy (Peach), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) ve Sebastian Maniscalco (Foreman Spike) yer alıyor.
Video oyunda Mario’yu seslendiren Charles Martinet'in de yer alacağı film, 21 Aralık 2022’de gösterime girecek.
Kaynak: AjansBizim
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