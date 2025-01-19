'Superman' rolüyle hafızalara kazınan Henry Cavill baba oldu

Yayınlanma: 19.01.2025 - 13:08

Güncelleme: 19.01.2025 - 13:08

Superman rolüyle dünya çapında tanınan İngiliz oyuncu Henry Cavill, baba oldu. "Justice League", "The Tudors" ve "Enola Holmes" gibi yapımlarda da rol alan 41 yaşındaki ünlü aktör, uzun süredir birlikte olduğu Natalie Viscuso ile bebek sahibi oldu.

Cavill, geçtiğimiz yıl “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” filminin prömiyerinde baba olacağını müjdelemişti. Ünlü çift, bebeklerinin ismi veya cinsiyetiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. Ancak Daily Mail'in haberine göre Cavill ve Viscuso, 18 Ocak’ta bebek arabasıyla görüntülendi.

Cavill ve 34 yaşındaki Natalie Viscuso, 2021 yılında Instagram’da birlikte paylaştıkları bir kareyle ilişkilerini duyurmuştu.