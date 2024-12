Henry Cavil'den sonra ilk bakış: 'Superman: Legacy' filminin fragmanı yayımlandı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:21

DC sinema evreninin yeni dönemi başlıyor. James Gunn'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolde David Corenswet'in yer aldığı "Superman: Legacy" filminden ilk fragman yayınlandı. Fragman, DC hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

YENİ SUPERMAN: DAVID CORENSWET

Henry Cavill'in Superman rolünü bırakmasının ardından, DC evrenine yeni bir başlangıç yapacak olan "Superman: Legacy"nin başrolü David Corenswet oldu. Corenswet, daha önce "Pearl", "The Politician" ve "We Own This City" gibi yapımlarla tanınmıştı.





FRAGMANDA NELER VAR?

Filmden yayınlanan ilk görüntüler, Superman'in Dünya'ya gelişine ve özel bir sahnede hayranların yeni favorisi olmaya aday olan Süpür köpek Krypto'nun tanıtılmasına odaklanıyor. Fragmanda ayrıca DC evreninin sevilen kahramanlarından Green Lantern Guy Gardner (Nathan Fillion), Metamorpho Rex Mason (Anthony Carrigan), Hawkgirl (Isabela Merced) ve Mister Terrific Michael Holt (Edi Gathegi) gibi karakterler de izleyiciye sunuluyor.

YENİ LOIS LANE VE LEX LUTHOR

Filmde Lois Lane karakterini, Emmy ödüllü "The Marvelous Mrs. Maisel" dizisiyle yıldızı parlayan Rachel Brosnahan canlandırıyor. Superman'in ezeli düşmanı Lex Luthor'ı ise "X-Men" serisi, "Mad Max: Fury Road" ve "The Menu" gibi yapımlardan tanınan İngiliz oyuncu Nicholas Hoult canlandıracak.







VİZYON TARİHİ: 11 TEMMUZ 2025

"Superman: Legacy", genç Superman'in hayatına odaklanarak onun nasıl bir süperekahramana dönüştüğünü beyaz perdeye taşıyacak. James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bu beklenen yapım, 11 Temmuz 2025 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.