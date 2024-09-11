'Şüpheli ölüm' iddiası… Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı. Raporda; 'şüpheli ölüm'e yer olmadığı belirtildi. Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi ise bir kez daha ertelendi.
Sinema oyuncusu Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun Miami'de polis memuru olarak çalışan kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij, annesinin Türkiye'de defnedilmesine karar vermişti.
Ahu Tuğba'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine İstanbul'a cenaze nakil işlemleri yapılamamıştı.
HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı. Raporda, ölümün şüpheli olmadığı belirtildi.
Cenazenin Türkiye’ye nakli ise adli tıp merkezi müdürünün tatilde olması nedeniyle zaman alacağı ifade edildi. Miami'deki adli tıp merkezi müdürünün tatilden dönüp raporu imzalamasının ardından, Türkiye Miami Başkonsolosluğu gerekli işlemleri tamamlayarak cenazenin ülkeye getirilmesini sağlayacak.
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