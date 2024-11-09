Sürekli üşüyenler dikkat! Çok tehlikeli hastalıkların habercisi olabilir

Yayınlanma: 09.11.2024 - 11:38

Güncelleme: 09.11.2024 - 11:38

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte üşüme şikayetleri artış gösteriyor. Ancak, hava sıcaklıkları normal seviyelerde olmasına rağmen sürekli üşüme hissi yaşıyorsanız, bu durum vücudunuzda bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Uzmanlar, bu belirtileri ciddiye alarak gerekli tahlil ve tedavilerin yapılmasını öneriyor.

SÜREKLİ ÜŞÜMENİN NEDENLERİ

Sürekli üşüme hissinin altında yatan çeşitli nedenler olabilir:

Hipoglisemi: Kan şekerinin 50 mg/dl'nin altına düşmesi olarak tanımlanan hipoglisemi, özellikle dengesiz beslenme ve yanlış diyetler sonucunda ortaya çıkabilir. Bu durum, genç bireylerde daha sık görülür ve üşüme hissine yol açabilir.

Anemi (Kansızlık): Vücutta yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresinin bulunmaması durumudur. Anemi, dokulara taşınan oksijenin azalmasına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olarak üşüme hissine yol açabilir.

Tiroid Fonksiyon Bozuklukları: Tiroid bezinin yetersiz çalışması (hipotiroidi), metabolizmanın yavaşlamasına ve dolayısıyla üşüme hissine neden olabilir. Bu durum, halsizlik, kilo alma, depresyon ve saç dökülmesi gibi belirtilerle de kendini gösterebilir.

Dolaşım Problemleri: Dolaşım sistemi bozuklukları, özellikle el ve ayaklarda üşüme hissine yol açabilir. Bu durum, damar tıkanıklıkları veya kalp-damar hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabilir.

SÜREKLİ ÜŞÜMEYE KARŞI NE YAPMALIYIZ?

Tıbbi Kontrol: Öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli tahlilleri yaptırın. Kan şekeri, hemoglobin ve tiroid fonksiyon testleri gibi tetkikler, üşüme hissinin nedenini belirlemede yardımcı olacaktır.

Beslenme Düzeni: Dengeli ve düzenli beslenmeye özen gösterin. Özellikle demir, B12 vitamini ve folik asit açısından zengin gıdalar tüketmeye dikkat edin.

Giyim: Hava sıcaklıklarına uygun giyinerek vücut ısınızı koruyun. Özellikle soğuk havalarda eldiven, bere ve kalın giysiler kullanarak üşümeyi engelleyebilirsiniz.

Fiziksel Aktivite: Düzenli egzersiz yapmak, dolaşım sisteminizi destekleyerek üşüme hissini azaltabilir.