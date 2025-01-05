Survivor'da yeni takımlar belli oldu... İşte dengeleri değiştiren o takımlar!
Survivor 2025 sezonunda yeni takımlar belli oldu. Yeni haftada eleme adayının kim olduğu takım oyununu hangi takımın kazandığı araştırılıyor. Peki, Survivor 5 Ocak 2025 takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte yeni takımlar...
Survivor All Star - Gönüllüler 2025 sezonunda yeni takımlar acil durum konseyinin ardından belli oldu. Yeni takımların belli olmasının ardından takım oyunları ise kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Survivor 5 Ocak 2025 takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte yeni takımlar...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu.
SURVİVOR 2025 YENİ TAKIMLAR
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Pınar Saka
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Melih Altın
Doğuş Dicle
Kaan Kazgan
Merve Özdemir
Yusuf Yıldız
Ayşe Yüksel
Batuhan Karacakaya
Volkan Çetinkaya
ALL STAR TAKIMI
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Batuhan Gökgoz
5 OCAK'TA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım oyununda Gönüllüler 12-7 skoru ile kazanan taraf oldu.
SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gerçekleşen konseyin ardından haftanın ilk eleme adayı olarak Adilhan seçildi.
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