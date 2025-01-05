Survivor'da yeni takımlar belli oldu... İşte dengeleri değiştiren o takımlar!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 23:17

Güncelleme: 06.01.2025 - 00:17

Survivor All Star - Gönüllüler 2025 sezonunda yeni takımlar acil durum konseyinin ardından belli oldu. Yeni takımların belli olmasının ardından takım oyunları ise kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Survivor 5 Ocak 2025 takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte yeni takımlar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu.

SURVİVOR 2025 YENİ TAKIMLAR

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Pınar Saka

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Melih Altın

Doğuş Dicle

Kaan Kazgan

Merve Özdemir

Yusuf Yıldız

Ayşe Yüksel

Batuhan Karacakaya

Volkan Çetinkaya

ALL STAR TAKIMI

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Batuhan Gökgoz

5 OCAK'TA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununda Gönüllüler 12-7 skoru ile kazanan taraf oldu.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerçekleşen konseyin ardından haftanın ilk eleme adayı olarak Adilhan seçildi.