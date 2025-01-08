Survivor 7 Ocak 2025 takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu?
Survivor 2025 sezonunda yeni takımlar belli oldu. Yeni haftada eleme adaylarının kim olduğu takım oyununu hangi takımın kazandığı araştırılıyor. Peki, Survivor 7 Ocak 2025 takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte yeni takımlar...
Survivor All Star - Gönüllüler 2025 sezonunda yeni takımlar acil durum konseyinin ardından belli oldu. Yeni takımların belli olmasının ardından takım oyunları ise kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Survivor 7 Ocak 2025 takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte yeni takımlar...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu.
SURVİVOR 2025 YENİ TAKIMLAR
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Pınar Saka
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Melih Altın
Doğuş Dicle
Kaan Kazgan
Merve Özdemir
Yusuf Yıldız
Ayşe Yüksel
Batuhan Karacakaya
Volkan Çetinkaya
ALL STAR TAKIMI
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Batuhan Gökgoz
SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gerçekleşen konseyin ardından haftanın ilk eleme adayı olarak Adilhan seçildi.
6 OCAK'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?
İkinci eleme adayı All Star takımından Batuhan Gökgoz oldu.
7 OCAK'TA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Üçüncü takım oyununun ardından Barış ve Efecan eleme adayı oldu.
DÜELLOYU KİM KAZANDI?
Efecan ve Batuhan G. düelloların kazananları oldu. Adilhan ve Barış tekrar yarışacak ve bir isim adaya veda edecek.
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