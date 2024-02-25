Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim eleme adayı oldu?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 23:59

Güncelleme: 25.02.2024 - 23:59

Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Şubat'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele 25 Şubat akşamı gerçekleşti. Her iki takımda engellerden geçerek sembolleri ilk önce düşürmeye çalıştı. Üstünlüğü sağlayan takım dokunulmazlığın galibi oldu.

Dokunulmazlık oyununu 10-12'lik skorla MAVİ TAKIM kazandı.

SURVİVOR HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ada konseyinde eleme adayını belirleyecek.