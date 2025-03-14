Survivor Allstar'da eleme adayı kim oldu? 13 Mart'ta kim kazandı?

Yayınlanma: 14.03.2025 - 00:19

Güncelleme: 14.03.2025 - 00:19

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. 13 Mart 2025 Perşembe günü son eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor 13 Mart 2025 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da ilk eleme adayı Elif olmuştu. Survivor'da ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim ise Asena oldu.

Haftanın 3. eleme adayı Yağmur oldu.

Gerçekleşen son takım oyununda Mavi Takım'ın kazanması üzerine son eleme adayı Kırmızı Takım'dan seçilecek.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’da iletişim oyununu All Star takımı kazandı.