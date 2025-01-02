Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:06

Güncelleme: 02.01.2025 - 11:06

Survivor 2025 All Star, yeni ve heyecan dolu kadrosuyla 1 Ocak'ta izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen yarışmada yer alan isimlerden biri de güçlü performansıyla dikkat çeken Barış Murat Yağcı oldu. Peki, Survivor Barış Murat kimdir? Survivor 2025 Ünlüler Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Spora olan tutkusu küçük yaşlarda başladı ve bu ilgi doğrultusunda basketbol kariyerine adım attı. Lise yıllarını İzmir'de geçiren Yağcı, üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nde Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nde eğitim gördü.

Basketbol Kariyeri

Barış Murat Yağcı, profesyonel basketbol hayatına Anadolu Efes altyapısında başladı. Daha sonra Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden çeşitli takımlarda forma giydi. Ancak geçirdiği sakatlıklar nedeniyle basketbol kariyerine erken yaşta veda etmek zorunda kaldı. Bu dönemde, yeni bir kariyer yolculuğuna adım atma kararı aldı.

Modellik ve Oyunculuk Kariyeri

Basketbol kariyerinden sonra Barış Murat Yağcı, modellik yapmaya başladı. Yakışıklılığı ve karizması sayesinde kısa sürede moda dünyasında adını duyurdu. Bu dönemde oyunculuğa olan ilgisi arttı ve eğitim alarak dizi ve sinema sektörüne adım attı.

Rol Aldığı Yapımlar

2015 yılında Kocamın Ailesi dizisiyle televizyon dünyasına giriş yaptı.

2016'da Şevkat Yerimdar dizisinde oynadığı karakterle dikkat çekti.

Her Şey Aşktan ve Sosyetik Gelin gibi yapımlarda da yer aldı.

Survivor Deneyimi

Barış Murat Yağcı, 2020 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yarışmada fiziksel dayanıklılığı, zekâsı ve stratejik hamleleriyle öne çıktı. Survivor finalinde ikinci olarak tamamladığı bu yarışma, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.