Yayınlanma: 27.01.2024 - 16:31

Güncelleme: 27.01.2024 - 16:31

Survivor AllStar'da perşembe günü yayımlanan eleme bölümünün ardından bugün yeni bölüm olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak edildi. AllStar'da yaşanan heyecan verici eleme günün ardından bir yarışmacı AllStar hayallerine veda etti. Peki, Survivor bugün var mı? 27 Ocak Cumartesi günü Survivor AllStar yayımlanacak mı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR ALLSTAR BUGÜN VAR MI?

Survivor AllStar TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunumu ile izleyicisiyle buluşan Survivor'ın 27 Ocak Cumartesi günü yeni bölümü yayımlanacak.