Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu kaç kaç bitti?

Survivor 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Ailelerinden uzakta kalan yarışmacılar iletişim oyunlarını kazanarak yakınlarıyla görüşme fırsatı buluyor. Peki, Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu kaç kaç bitti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 23:22
Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu kaç kaç bitti?
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Bu akşam oynanan Survivor oyununda iki takımda dokunulmazlık için değil yakınlarıyla görüşebilmek için mücadele etti. Bayrak yarışına giden oyunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu kaç kaç bitti?

SURVİVOR İLETİŞİ OYUNUN OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2024'te yarışmacılar ailelerini görmek için kıyasıya yarıştı. Kazanan takımı final oyunları belirledi. İletişim oyununu MAVİ TAKIM kazandı...


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