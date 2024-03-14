Yayınlanma: 14.03.2024 - 19:01

Güncelleme: 14.03.2024 - 19:01

En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

ELEME ADAYLARI KİM?

Bu haftanın eleme adayları;

Pınar

Berna

Gizem

Aysu

DÜELLODA KİMLER YARIŞACAK?

Performansa göre düelloda Pınar-Berna ve Gizem-Aysu eşleşmesi yapıldı.