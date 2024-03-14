Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

Televizyonda en fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star, bu hafta eleme oyunuyla devam etti. Yarışmadan kimin ayrıldığını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 19:01
Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
Abone Ol google-news

En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

ELEME ADAYLARI KİM?

Bu haftanın eleme adayları;

Pınar

Berna

Gizem

Aysu

DÜELLODA KİMLER YARIŞACAK?

Performansa göre düelloda Pınar-Berna ve Gizem-Aysu eşleşmesi yapıldı.


survivor kim elendi haberleri survivor all star haberleri survivor haberleri

İlgili Haberler

Ceza üstüne ceza yiyordu: Survivor yıldızının eşi hamile olduğunu duyurdu!

Ceza üstüne ceza yiyordu: Survivor yıldızının eşi hamile olduğunu duyurdu!
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da eleme adayları belli oldu!

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da eleme adayları belli oldu!
18 yıllık Survivor tarihinde bir ilk: Bir gecede toplam 32 ceza!

18 yıllık Survivor tarihinde bir ilk: Bir gecede toplam 32 ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Zengin olmanızı sağlayacak 5 bitki...

Zengin olmanızı sağlayacak 5 bitki...
Survivor Yunus Emre baba olacağını öğrenmişti… Eşi acı haberi duyurdu

Survivor Yunus Emre baba olacağını öğrenmişti… Eşi acı haberi duyurdu
Son Dakika: Sadettin Saran Fenerbahçe Başkan Adayı olduğunu açıkladı!

Son Dakika: Sadettin Saran Fenerbahçe Başkan Adayı olduğunu açıkladı!
Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!

Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!
Ali Koç'tan Süper Kupa yanıtı! Erteleme olacak mı?

Ali Koç'tan Süper Kupa yanıtı! Erteleme olacak mı?
Haluk Levent’in hayatı film mi oluyor? İşte ilk açıklama

Haluk Levent’in hayatı film mi oluyor? İşte ilk açıklama
Galatasaray'dan Ali Koç'a yanıt! 'Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin...'

Galatasaray'dan Ali Koç'a yanıt! 'Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin...'
Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!

Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!